Moti i ashpër në Gaza godet më rëndë të plagosurit dhe më të pambrojturit

Kushtet e rënda atmosferike kanë goditur sërish Rripin e Gazës së rrethuar, duke përkeqësuar ndjeshëm vuajtjet e popullsisë palestineze, veçanërisht të të plagosurve dhe personave më të pambrojtur nga lufta shkatërruese e Izraelit.
Reshjet e dendura të shiut, erërat e forta dhe temperaturat e ulëta kanë përmbytur kampet e improvizuara dhe strehimet e përkohshme, ku mijëra familje jetojnë pa mbrojtje minimale. Më të prekurit janë personat me gjymtyrë të amputuara, të plagosurit rëndë dhe ata që kanë nevojë për trajtim të vazhdueshëm mjekësor, të cilët po përballen me kushte çnjerëzore jetese.
Mjekë dhe organizata humanitare paralajmërojnë se mungesa e strehimit të përshtatshëm, e ngrohjes dhe e furnizimeve mjekësore po rrezikon jetën e shumë pacientëve, sidomos të atyre që u plagosën gjatë luftës. Për shumë prej tyre, plagët e hapura, infeksionet dhe dhimbjet janë përkeqësuar për shkak të lagështisë dhe të ftohtit ekstrem.
Situata humanitare në Gaza vazhdon të përkeqësohet, ndërsa bllokada dhe shkatërrimi i infrastrukturës kanë lënë qindra mijëra njerëz pa strehë të sigurt, pa shërbime bazë dhe pa mbështetje të mjaftueshme ndërkombëtare. /mesazhi