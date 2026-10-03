Moti i keq godet ishullin e Kretës, shkakton mbylljen e rrugëve dhe shkollave

Autoritetet në ishullin e Kretës kanë lëshuar të premten një alarm emergjence, pasi moti i keq ka sjellë erëra të forta dhe përmbytje, duke detyruar mbylljen e rrugëve dhe shkollave, raportuan mediat, transmeton Anadolu.
Reshjet e dendura kanë përmbytur banesa dhe kanë mbuluar rrugët me mbetje në disa pjesë të ishullit grek, ndërsa erërat e forta kanë detyruar anulimin e lundrimeve të trageteve, raportoi transmetuesi ERT.
Autoritetet thanë se shërbimet e emergjencës mbeten në gatishmëri të lartë, ndërsa zjarrfikësit ndërhynë në disa raste dhe ekipet punuan për të rikthyer qarkullimin në zonat e prekura.
Zyrtarët u bënë thirrje banorëve të ndjekin udhëzimet e sigurisë dhe të shmangin udhëtimet e panevojshme, pasi pritej që moti i keq të vazhdonte deri të shtunën pasdite.