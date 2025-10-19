Motoristët defilues arrijnë afër Hagës, Haradinaj: Bubullima do të dëgjohet në çelit e çlirimtarëve

Ish-nënkryetar i Organizatës së Veteranëve të Luftës (OVL UÇK), Nasim Haradinaj ka njoftuar se grupi i motoristëve që nisën marshimin nga Prekazi për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) ka arritur në destinacion.
Përmes postimit në Facebook, Haradinaj ka paralajmëruar se sot në Den Hag Sheveningen “do të jetë një ditë e veçantë dhe e zhurmshme”, duke theksuar se zhurma e motorëve do të dëgjohet edhe në çelit e çlirimtarëve.
“Mëngjesin e sotëm filluam rigrupimin e motoristëve defilues për në Hagë…! Ata po bashkohen e ribashkohen dhe sot në Den Hag Sheveningen do jetë një ditë e veçantë dhe e “zhurmshme”… Bubullima e motorëve do dëgjohet edhe në çelit e çlirimtarëve tanë dhe përtej…!”, ka shkruar Haradinaj.
Ndryshe, katër ditë më parë, rreth 150 motoristë shqiptarë nga Kosova dhe shtete të ndryshme të Evropës, pjesë e platformës “Liria ka Emër”, nisën marshin me motoçikleta për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-së, të cilët po gjykohen në Hagë. Motoja e marshimit është e qartë: “Drejtësi për ata që luftuan për lirinë e Kosovës”.