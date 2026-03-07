MPJ: Të dielën fillon evakuimi i shtetasve të Maqedonisë së Veriut nga Lindja e Mesme

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme njoftoi se evakuimi i shtetasve maqedonas nga vendet e Lindjes së Mesme me fluturime çarter pritet të fillojë të dielën.
Nga Ministria bëjnë të ditur se është arritur marrëveshje me një kompani ajrore për organizimin e fluturimeve, pas përfundimit të procedurës së prokurimit publik. Sipas planit, deri në mesin e javës së ardhshme pritet të kthehen në vend të gjithë qytetarët që kanë kërkuar evakuim.
Sipas të dhënave të fundit, Ambasadën në Doha e kanë kontaktuar 150 shtetas maqedonas, prej të cilëve 95 kanë kërkuar evakuim. Ndërkohë, Ambasadën në Abu Dhabi e kanë kontaktuar 585 persona që ndodhen në Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe 36 nga Kuvajti, 15 nga Bahreini dhe 5 nga Arabia Saudite.
Ministria u bën thirrje qytetarëve që kanë nevojë për ndihmë dhe ende nuk kanë kontaktuar me përfaqësitë diplomatike, ta bëjnë këtë sa më shpejt përmes numrave të emergjencës.