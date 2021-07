MPJD: Deri më tani nuk ka viktima apo të lënduar nga Kosova në zonat e përmbytura në Evropën Perëndimore

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, ka njoftuar se nuk ka asnjë të dhënë për viktima ose të lënduar nga radhët e bashkatdhetarëve tanë që jetojnë në Gjermani, Belgjikë, Holandë, Luksemburg dhe Zvicër, vende këto që po përballen me përmbytje dhe vërshime nga të reshurat.

Kështu është bërë e ditur përmes një komunikate për medie, nga MPJD.

“Nga raportet e misioneve të Kosovës në këto shtete, deri sot në mesditë (e premte, ora 12:00), është kontaktuar në dy raste Ambasada e Kosovës në Berlin si dhe Konsullata e Përgjithshme në Dyseldorf, të cilat kanë arritur të asistojnë në dy raste në identifikimin e një familjeje dhe një personi tjetër, të cilët kishin rezultuar të humbur në rajonet e prekura nga përmbytjet”, thuhet në komunikatë.

Tutje, thuhet se “Për të dy rastet ambasada dhe konsullata e Kosovës kanë qëndruar në kontakt me autoritetet gjermane si dhe familjarët e personave në Kosovë deri në identifikimin e tyre, dhe sigurimin që janë në gjendje të mirë shëndetësore”.

“MPJD-ja do të informojë në vazhdimësi opinionin publik lidhur me situatën dhe zhvillimet në raport me pjesëtarët e mërgatës sonë, në të gjitha zonat e përmbytura në Evropën Perëndimore”, thuhet në komunikatë.

Tutje thuhet se, “MPJD-ja shpreh ngushëllime për humbjen e jetëve të njerëzve nga kjo katastrofë natyrore dhe uron shërim të shpejt për të lënduarit me shpresën se nuk do të ketë humbje të tjera jetësh”.