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MSF dënon Izraelin për mbylljen e rasteve të vrasjes së katër punonjësve

Organizata Mjekët pa Kufij (MSF) ka dënuar vendimin e Izraelit për të mos nisur hetime penale për sulmet ku u vranë katër punonjës të saj dhe familjarë të tyre në Gaza.

MSF tha se vendimi nuk është befasues dhe kritikoi faktin që ushtria izraelite po heton vetë veprimet e saj.

Sipas organizatës, kërkesa për hetime ishte dorëzuar rreth dy vjet më parë, ndërsa Izraeli nuk kishte dhënë përgjigje ndaj kërkesave zyrtare.

MSF tha se emrat e punonjësve të vrarë ishin të njohur, vendndodhjet e tyre ishin komunikuar dhe automjetet e tyre ishin identifikuar. Organizata kërkoi që rastet të shqyrtohen nga një organ i pavarur hetimor.

Sipas MSF-së, që nga tetori 2023 në Gaza janë vrarë 15 punonjës të saj nga forcat izraelite, ndërsa në të njëjtën periudhë janë vrarë edhe rreth 1,700 punonjës shëndetësorë. /mesazhi

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