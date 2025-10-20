Mucunski dhe Spiropali bisedojnë për forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe integrimin në BE

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, ka zhvilluar sot bisedë telefonike me ministren për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, transmeton Anadolu.
Siç thuhet në një njoftim nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut, dy bashkëbiseduesit kanë shprehur kënaqësi për bashkëpunimin e shkëlqyer dypalësh mes dy vendeve dhe kanë konfirmuar gatishmërinë për ta forcuar më tej atë në të gjitha fushat me interes të përbashkët.
Në këtë drejtim, ministri Mucunski e ka ftuar ministren Spiropali për një vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, gjatë së cilës, siç thuhet, do të shqyrtohen iniciativa konkrete për thellimin e bashkëpunimit.
Gjatë bisedës është diskutuar edhe perspektiva evropiane e dy vendeve dhe aktivitetet e përbashkëta në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, njoftohet më tej, është theksuar rëndësia e lidhjes infrastrukturore, me theks të veçantë në rëndësinë strategjike të Korridorit 8, si një projekt me vlerë rajonale.
Palët kanë nënvizuar gjithashtu rëndësinë e kultivimit të marrëdhënieve të mira fqinjësore, si dhe kontributin e përbashkët të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për stabilitetin dhe sigurinë në rajon.