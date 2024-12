Mund të shpërthejnë gjatë ngrohjes, zbuloni ushqimet që nuk duhet t’i vendosni kurrë në mikrovalë

Mikrovala është një pajisje kuzhine shumë e përshtatshme që na lejon të ngrohim ushqimin në një kohë shumë të shkurtër dhe në thelb na e bën jetën më të lehtë.

Megjithatë, duhet të jemi të kujdesshëm në përdorimin e tij, pasi ka ushqime që nuk duhen futur kurrë në mikrovalë . Arsyeja? Mund të shkaktojnë shpërthime! Po, e keni dëgjuar mirë! Dhe jo vetëm!

Shikoni më poshtë se cilat janë ato për të parandaluar situatat e pakëndshme, veçanërisht nëse e ngrohni ushqimin në vendin tuaj të punës.

Vezë e plotë

Nëse përpiqeni të fusni një vezë të plotë, qoftë me lëvozhgën e saj apo të qëruar, atëherë si furra ashtu edhe ju jeni në rrezik. Pse? Sepse do të shpërthejë, veza do të thyhet në një mijë pjesë dhe pajisja nuk do të pastrohet fare!

Nëse jeni edhe më i pafat, shpërthimi mund të ndodhë kur e servirni apo edhe kur shkoni ta hani, kështu që kjo është shumë e rrezikshme! Si ta shmangni atë? Pritini vezën ose me prerësin e vezëve ose me thikë në rripa ose feta dhe vendoseni të ngrohet.

Mishrat e ftohta dhe salsiçet

Janë ushqime të përpunuara, të cilat gjithsesi duhet t’i konsumoni me masë, pasi janë të lidhura pazgjidhshmërisht me kolesterolin dhe sëmundjet kardiovaskulare. Hulumtimet kanë treguar se mikrovalët i bëjnë ato edhe më të rrezikshme, pasi rrisin prodhimin e oksikolesterolit, i cili është më i rrezikshëm drejtpërdrejt për zemrën sesa kolesteroli.

Oksikolesteroli është një formë e kolesterolit të oksiduar, i cili, ndër të tjera, rritet në trup ose duke ngrënë ushqime të përpunuara dhe të yndyrshme.

Mishi i ngrirë

Nuk është ide e mirë të shkrihet mishi në mikrovalë. Diferenca e temperaturës dhe shpërndarja e pabarabartë e saj në sipërfaqen e saj mund të favorizojë krijimin e baktereve, duke rritur shanset për të shkaktuar sëmundje që lidhen me konsumimin e ushqimit.

Mënyra më e mirë për të shkrirë mishin është ta vendosni në frigorifer gjatë natës. Ajo merr më shumë kohë, por është qartësisht më e sigurt.

Specat djegës

Nëse vendosni speca djegës në mikrovalë, nuk do të keni një rezultat spesash të tymosur, por me shumë mundësi do të merrni flakë! Nëse jeni me fat dhe nuk marrin flakë, sigurisht që nuk do t’i shpëtoni tymrave.

Kapsaicina që përmbajnë lëshohet në atmosferë brenda mikrovalës, duke bërë që sytë tuaj të pickojnë dhe kollë!

Salca e kuqe

Mund ta keni përjetuar tashmë këtë nëse provoni të ngrohni salsa të mbetura në mikrovalë. Rezultati është shkatërrues! Salcë e kuqe kudo! Dendësia e salcës së domates nuk e lejon të nxehet në mënyrë të barabartë. Pra, presioni që ushtrohet nga funksionimi i furrës grumbullon avull në sipërfaqen e salcës, si rezultat i të cilit pas disa sekondash e bën atë të fluturojë lart!

Mënyra më e mirë për të ngrohur salcën e domates është në sobë, ku mund ta trazoni shpesh.

Rrushi

Është një ide shumë e keqe të vendosni rrushin në mikrovalë. Ka pasur shumë video të rrushit duke shpërthyer në mikrovalë. Disa përdorues të internetit e provojnë për argëtim. Megjithatë, është shumë e rrezikshme.