Mungesa e gjumit mund të ndikojë në mikrobiomën e zorrëve dhe oreksin

Gjumi i çrregulluar lidhet me ndryshime në bakteret e zorrëve, inflamacionin dhe dëshirën për ushqime me shumë kalori, megjithëse studimet te njerëzit ende nuk japin përgjigje përfundimtare
Mungesa e gjumit nuk ndikon vetëm në energji dhe humor. Ajo mund të lidhet edhe me ndryshime në mikrobiomën e zorrëve. Studimet tregojnë se ekziston një lidhje mes gjumit, mikroorganizmave të zorrëve dhe funksionimit të barrierës së zorrëve.
Mikrobiota e zorrëve përfshin bakteret, kërpudhat, viruset dhe mikroorganizma të tjerë që marrin pjesë në tretje, metabolizëm dhe rregullimin e sistemit imunitar. Mikrobioma, në kuptim më të gjerë, përfshin këta mikroorganizma, materialin e tyre gjenetik dhe funksionet që kryejnë.
Si lidhen gjumi dhe zorrët?
Mes zorrëve dhe trurit ekziston një komunikim i dyanshëm, i njohur si boshti zorrë-tru.
Mikroorganizmat në zorrë prodhojnë dhe shpërbëjnë substanca të ndryshme që mund të ndikojnë në sistemin nervor, imunitar dhe hormonal, e për rrjedhojë edhe në gjumë.
Serotonina, melatonina, GABA dhe molekula të tjera neuroaktive lidhen me rregullimin e gjumit, ndërsa mikrobiota mund të ndikojë në rrugët metabolike që lidhen me to.
Çfarë ndodh kur nuk flemë mjaftueshëm?
Mikrobiota e zorrëve ndjek ritmet ditore, pra ritmet cirkadiane, të cilat ndikohen nga koha e vakteve, periudhat pa ushqim dhe ora biologjike e organizmit.
Çrregullimi i gjumit dhe i ritmit cirkadian mund të lidhet me ndryshime në përbërjen dhe funksionimin e mikrobiomës, si dhe me dëmtimin e barrierës së zorrëve.
Hulumtimet eksperimentale kanë treguar se mungesa e gjumit mund ta ndryshojë përbërjen e mikroflorës së zorrëve. Disa studime kanë vërejtur zvogëlim të larmisë së mikroorganizmave dhe ndryshime në bakteret që prodhojnë substanca të dobishme, si butirati.
Megjithatë, rezultatet te njerëzit nuk janë plotësisht të njëtrajtshme. Disa studime kanë gjetur ndryshime në mikrobiomë pas mungesës së gjumit, ndërsa të tjera nuk kanë konstatuar ndryshime domethënëse.
A mund të ndikojë kjo në shëndet?
Studimet te kafshët sugjerojnë se mungesa e gjumit mund ta dobësojë barrierën e zorrëve dhe ta bëjë atë më të përshkueshme.
Kjo teorikisht mund t’u mundësojë disa produkteve mikrobike të kalojnë më lehtë në qarkullimin e gjakut dhe të nxisin procese inflamatore.
Mungesa e gjumit lidhet gjithashtu me ndryshime në inflamacion, metabolizëm dhe ndjeshmërinë ndaj insulinës.
Kjo lidhje mund të jetë veçanërisht me rëndësi te personat që kanë probleme afatgjata me gjumin, përfshirë punëtorët e ndërrimeve të natës dhe personat me apnea obstruktive të gjumit.
Megjithatë, te njerëzit është e vështirë të përcaktohet se sa prej ndryshimeve në mikrobiomë shkaktohen drejtpërdrejt nga mungesa e gjumit dhe sa nga faktorët që e shoqërojnë atë, si ndryshimet në ushqyerje, orari i vakteve, stresi dhe mënyra e jetesës.
Mungesa e gjumit mund të ndryshojë edhe oreksin
Gjumi nuk ndikon në shëndet vetëm përmes mikrobiomës së zorrëve.
Sipas të dhënave të publikuara në PubMed, gjumi i pamjaftueshëm dhe me cilësi të dobët mund të ndikojë edhe në rregullimin e oreksit, ndjenjën e urisë dhe zgjedhjen e ushqimit.
Studimet tregojnë se pagjumësia ose mungesa e gjumit mund të shtojë dëshirën për ushqime me shumë kalori dhe të ndryshojë mënyrën se si truri reagon ndaj kënaqësisë që lidhet me ushqimin.
Nëse këto ndryshime bëhen kronike, ato mund të kontribuojnë në zakone më të dobëta ushqimore dhe të rrisin rrezikun për çrregullime metabolike.
Pra, gjumi dhe zorrët duket se janë pjesë e një sistemi shumë më të ndërlidhur sesa është menduar më parë. Por shkenca ende po përpiqet të përcaktojë saktësisht se sa të mëdha janë këto efekte te njerëzit dhe cilët faktorë luajnë rolin më të rëndësishëm.