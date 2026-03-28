Mungesa të karburantit dhe radhë të gjata godasin qytetin Derby në Mbretërinë e Bashkuar

Radhë të gjata u formuan në pikat e karburantit, pasi ndikimi i konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme shkaktoi shqetësime të gjera për mungesën e karburantit dhe rritjen e çmimeve, raporton Anadolu.
Kjo situatë vjen pas javësh paqëndrueshmërie në tregjet globale të naftës, pas një serie sulmesh të përbashkëta ushtarake nga SHBA-ja dhe Izraeli ndaj Iranit, që nisën më 28 shkurt 2026.
Për gati një muaj, SHBA-ja dhe Izraeli kanë kryer një ofensivë ajrore ndaj Iranit, duke vrarë më shumë se 1.340 persona, përfshirë edhe liderin suprem të atëhershëm, Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, ndërkohë që kanë tronditur tregjet globale dhe në aviacion.
Ngushtica e Hormuzit në thelb është e bllokuar që nga fillimi i marsit. Rreth 20 milionë fuçi nafte kalojnë zakonisht çdo ditë përmes saj dhe ndërprerja ka rritur kostot e transportit dhe ka shtyrë çmimet globale të naftës në rritje.