Mungesë alarmante e barnave në Gaza për shkak të kufizimeve izraelite

Displaced Palestinian child Yasser Arafat, 5, who, according to medics, suffers from severe acute malnutrition, sits in front of his family's tent at a displacement camp in Khan Younis, southern Gaza [File: Haseeb Alwazeer/Reuters]

Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka paralajmëruar për mungesa serioze të barnave dhe materialeve mjekësore, veçanërisht në shërbimet emergjente, si pasojë e bllokadës dhe kufizimeve izraelite.

Sipas ministrisë, mbi 52 për qind e barnave esenciale janë plotësisht jashtë stokut, ndërsa mungesa e materialeve mjekësore ka arritur në 71 për qind. Po ashtu, 59 për qind e furnizimeve për laboratorë dhe banka gjaku mungojnë.

Më të prekura janë shërbimet emergjente dhe të kujdesit intensiv, ku mungojnë solucionet intravenoze, antibiotikët dhe qetësuesit e dhimbjeve. Kjo situatë rrezikon t’u mohojë trajtimin emergjent rreth 200 mijë pacientëve, shërbimet kirurgjikale 100 mijë të tjerëve dhe kujdesin intensiv 700 pacientëve.

Ministria njofton gjithashtu për mungesa në shërbimet e dializës, onkologjisë, kirurgjisë së zemrës dhe ortopedisë. Sipas saj, Izraeli po lejon hyrjen e më pak se 30 për qind të kamionëve me ndihma mjekësore që nevojiten çdo muaj.

Pavarësisht armëpushimit të mbështetur nga SHBA-të, autoritetet shëndetësore në Gaza thonë se Izraeli nuk po respekton marrëveshjen për lejimin e ndihmave mjekësore.

Ndërkohë, rreth 1,500 fëmijë presin hapjen e pikave kufitare për t’u trajtuar jashtë Gazës. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të paktën 1,200 pacientë, përfshirë 155 fëmijë, kanë humbur jetën pasi nuk kanë mundur të evakuohen për trajtim mjekësor. /mesazhi

