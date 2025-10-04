Murati: Opozita bashkë me Listën Serbe po bëhen gati për ta formuar qeverinë

Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati ka njoftuar se opozita së bashku me Listën Serbe po bëhen gati për ta formuar qeverinë.
Murati ka thënë se këto deklarime sipas tij, kanë filluar ta thonë nëpër tubime lokale dhe në studio televizive.
Derisa, ai shtoi se opozita synimin e ka që me e zvarritë formimin e qeverisë, që koalicioni i tyre me Listën Serbe me u zyrtarizua pasi të kryhen zgjedhjet komunale.
Madje, ministri në detyrë deklaroi se në këto zgjedhje lokale do të përcaktohet se çfarë qeverie do të ketë Kosova.
Postimi i tij i plotë:
Në këto zgjedhje lokale do të vendoset për shumë më tepër sesa vetëm për komunat.
Opozita po bëhet gati për me e ndryshu në tavolinë rezultatin e zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe me formu qeveri në koalicion me Listën Serbe.
Këtë tashmë kanë filluar ta thonë edhe hapur nëpër tubime lokale e nëpër studio televizive, nëse ua kushtoni vëmendjen e i dëgjoni me kujdes. Po premtojnë se pas zgjedhjeve lokale do të bëhen të gjithë bashkë e ta përmbysin qeverinë.
Por meqenëse e dijnë se një koalicion me Listën Serbe para zgjedhjeve komunale do të ishte fatal për ta, opozita synimin e ka që me e zvarritë sa të mundet hapin e formimit të qeverisë, ashtu që koalicioni i tyre me Listën Serbe me u zyrtarizu tek pasi të kryhen zgjedhjet komunale.
Për zvarritje, një argat po ua bën edhe Gjykata Kushtetuese, e cila po e mban Kuvendin të bllokuar tash e 1 muaj.
Prandaj këto zgjedhje lokale nuk janë vetëm për komunat, por për shumë më shumë.
Në këto zgjedhje lokale do të përcaktohet edhe se çfarë Qeverie do të ketë Kosova – një Qeveri Kurti 3 që e forcon shtetin, apo një qeveri që e pret Listën Serbe në Kuvend për 6 orë derisa të kthehen nga Beogradi me instruksione se si ta sabotojnë shtetin e Kosovës.