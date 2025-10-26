Musk financon arkeologjinë, investimet parashihen edhe në Shqipëri

Rishkrimi i librave të historisë përmes analizave inovative të gjetjeve arkeologjike.
Ky është plani i Elon Musk, siç deklaroi ai në prezantimin e projekteve fituese të programit ‘Expandere Conscientiae Lumen’, të promovuar nga Ancient Rome Live dhe Instituti Amerikan për Kulturën Romake, me mbështetjen e Fondacionit Musk.
Fituesit e Italisë përfshinin një projekt arkeologjik nënujor në Ripa Puteolana në Gjirin e Napolit, një tjetër që analizonte pigmentet që qëndronin pas ngjyrave të Pompeit, një tjetër që studionte trashëgiminë tekstile të Perandorisë Romake, një skanim të Kolonës së Mark Aurelit dhe një tjetër që analizonte sistemet hidraulike të teatrit romak në Aquinum.
Fondacioni i krijuar nga Musk dhuroi një milion dollarë për të mbrojtur vendet arkeologjike dhe për të përmirësuar trashëgiminë dixhitale. “Jam i interesuar për historinë”, tha miliarderi nëpërmjet një lidhjeje video, “dhe Roma është një pjesë e madhe e historisë së qytetërimit perëndimor”. Ai shprehu interesin e tij për ngritjen dhe rënien e qytetërimeve, ndërsa reflektoi mbi ndikimin e aplikimit të inteligjencës artificiale në arkeologji dhe se si kjo mund të na lejojë të “rishkruajmë ose të shkruajmë një libër të ri historie të bazuar tërësisht në materiale dhe arkeologji të lashta”, për të sqaruar boshllëqet në njohuritë tona për të kaluarën. Ai dha shembullin e Egjiptit të lashtë, me piramidat që mendohej prej kohësh se ishin ndërtuar nga skllevërit, “në fakt, ato ishin kryesisht punëtorë bujqësorë jashtë sezonit” dhe ishin “struktura fetare, si katedrale”.
Në total, u dhanë çmime për 11 projekte fituese — të shpallura sot në Kodrën e Kapitolit në Romë. Këto përfshijnë iniciativa për ruajtjen e Kirenës, Libi; dokumentimin dhe ruajtjen e trashëgimisë greko-romake në Jordani; promovimin e arkeologjisë romake në Marok; ruajtjen e Pallatit të Teodosit në Stobi, Maqedonia e Veriut; kërkimin dhe restaurimin e qytetit romak të Numlulit, Tunizi; dhe ruajtjen e monumenteve fetare në vendin e UNESCO-s, Butrint, Shqipëri.