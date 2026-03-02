Muslija ndër më të mirët e xhiros në Bundesliga 2

Florent Muslija po vazhdon me formën e mirë në Bundesligën 2, për të cilën edhe po shpërblehet.
Muslija ka vazhduar me paraqitje të mirë edhe në ndeshjen e fundit të Fortuna Dusseldorfit, duke përfunduar në formacionin më të mirë të javës për xhiron e 24-të.
Muslija shënoi gol në fitoren 2:1 ndaj Bochumit, ndërsa është vlerësuar me notën 8.8 për këtë paraqitje.
Mesfushori i Kosovës është i huazuar te Fortuna nga Freiburgu deri në fund të sezonit, ndërsa deri më tani, Muslija ka shënuar 4 gola dhe ka bërë 5 asistime në Bundesligën 2.
Ai ka kontratë me Freiburgun, ekip që garon në elitën e futbollit gjerman, deri në vitin 2028 kurse me Kombëtaren e Kosovës ka 38 paraqitje dhe 2 gola të shënuar.