Muslimanët në Turqi, Oman, Singapor dhe Australi do të fillojnë agjërimin e Ramazanit të enjten, pasi autoritetet në katër vendet konfirmuan fillimin e muajit të shenjtë bazuar në llogaritje astronomike, transmeton Anadolu.
Kreu i Presidencës Turke të Çështjeve Fetare, Safi Arpagus tha se teravia e parë (lutjet speciale të natës gjatë Ramazanit) do të mbahet të mërkurën në mbrëmje ndërsa dita e parë e agjërimit do të jetë të enjten.
Omani gjithashtu konfirmoi se muslimanët në vend do të fillojnë agjërimin e Ramazanit të enjten. Autoritetet në vendin e Gjirit thanë se e mërkura do të jetë dita e fundit e muajit Shaban, muajit të tetë në kalendarin hënor islamik, pa kërkuar një shikim publik të Hënës.
Ndihmësi i Muftiut të Madh Kahlan bin Nabhan al-Kharousi tha se vendimi bazohet në parime fetare dhe shkencore të vendosura prej kohësh.
Muslimanët në Singapor gjithashtu do të fillojnë agjërimin për muajin e shenjtë të Ramazanit më 19 shkurt, sipas një deklarate nga Këshilli Fetar Islamik i Singaporit (Muis).
Muftiu Nazirudin Mohd Nasir tha se llogaritjet astronomike treguan se Hëna e re e Ramazanit nuk do të shihet në perëndim të diellit më 17 shkurt, që do të thotë se dita e fundit e muajit Shaban do të jetë më 18 shkurt dhe fillimi i Ramazanit më 19 shkurt.
Australia gjithashtu konfirmoi se muaji i agjërimit do të fillojë të enjten, bazuar në llogaritjet astronomike, një vendim i miratuar nga Këshilli Australian i Fetvave pas konsultimeve të udhëhequra nga Muftiu i Madh Ibrahim Abu Mohamad.
Ramazani është muaji i nëntë i kalendarit hënor islamik dhe fillon me shikimin e gjysmëhënës.
Ndërsa disa vende mbështeten në shikimin lokal të Hënës, të tjera përdorin gjithnjë e më shumë llogaritje astronomike për të përcaktuar fillimin e muajit, veçanërisht kur të dhënat shkencore konfirmojnë pamundësinë e vëzhgimit vizual.