Mustang-u ‘Kingpin’ i Ringbrothers është një vepër arti me 800 kuaj fuqi

Java e SEMA-s ka mbërritur. Disa nga modelet më të mëdha (dhe disa nga më të çmendurat) në universin e automobilave mblidhen në Las Vegas për një përballje të madhe të tregut të automjeteve.
Kasti i të dyshuarve të zakonshëm është i pranishëm, me Ringbrothers që është një nga ndërtuesit më të frytshëm të pranishëm.
Çdo vit, Mike dhe Jim Ring sjellin diçka të mirë në SEMA – për vitin 2025, është Mustang Mach 1 i vitit 1969 “Kingpin”, transmeton Telegrafi.
Në mënyrën e zakonshme të Ringbrothers, ky Mustang është ribërë plotësisht nga e para.
Ai prodhon 800 kuaj fuqi nga një motor Coyote 5.0 litra Wegner Motorsports me superkompresor Whipple, dhe dërgon fuqinë në rrotat e pasme përmes një ndërruesi manual me gjashtë shpejtësi Bowler.
Kjo është pjesa më pak emocionuese. Ringbrothers shkuan edhe më tej: Ata e konvertuan Mustangun me karroceri në një shasi unibody, duke përdorur një platformë Roadster Shop si bazë.
Shasia e Roadster Shop përmban pezullim të dyfishtë me bosht të gjerë dhe altoparlantë Fox RS për manovrim më të mirë. Një palë fellne HRE me goma Michelin Pilot Sport 4S plotëson paketën.
Karoseria Mach 1 është dy inç më e gjerë përpara dhe 3.5 inç më e gjerë mbrapa, dhe baza e rrotave është 1.5 inç më e gjatë. Detajet e fibrave të karbonit zbukurojnë pjesën e jashtme, gjë që është çuditërisht e butë për një ndërtim të Ringbrother.
Shumë nga estetika origjinale e Mustangut mbetet, por gjithçka është masazhuar për një pamje më të zymtë. Valenca dhe ndriçimi i pasmë janë tërësisht të personalizuara, ndërsa shumë nga Mustangu duket i njohur – megjithëse i ndryshuar paksa.
Brendësia është ribërë plotësisht me Dakota Digital, ajër të kondicionuar Vintage Air dhe një timon të personalizuar. Një kafaz mbrojtës i personalizuar, plotësisht i integruar dhe i fshehur, mbron pasagjerët dhe shton ngurtësi, ndërsa paneli i personalizuar përmban elementë të mrekullueshëm transparentë dhe pjesë të printuara në 3D për të modernizuar brendësinë klasike.
Mbi 5,500 orë u shpenzuan për ndërtimin dhe dizajnimin e këtij Mustang. Mund të jetë një nga estetikat më të buta të Ringbrothers, por detajet dhe ekzekutimi janë po aq të shkëlqyera sa gjithmonë.