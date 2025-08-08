na, numrojme dinaret: shtojme e zbresim, pa teklif. Kandari jone asht xhepi a salltaneti. vec i joni ama; pune e madhe per tjetrin. kaq, mjafton e tepron.
ATO/ATA mbajne frymen, nderkohe qe murtaja ua ka pllakosun qjellin. te rrahunat e zemres & nji pike uji dhe nji troshe buke (ne u gjetshin kund) bahen shpresa e nji dite ma teper.
Ato/Ata e rrokin fort njani-tjetrin se e dijne qe se shpejti, trupat e tyne edhe munen me u venitun/ munen mos me kane ma!
e na?
na, pazarin e dinarit e ngjyjme me heshtjen edhe bahemi, sikur s’dijme gja.
Fjolla Spanca