NASA zbulon ngjyrat e vërteta të universit

NASA ka publikuar imazhe të reja mahnitëse të dy galaktikave, një mjegullnajë dhe një grumbull yjor të japura nga teleskopi hapësinor James Webb dhe Observatori i rrezeve X Chandra.

“Kur shumë teleskopë të NASA-s vëzhgojnë të njëjtin rajon kozmik, zbulohen ngjyrat e vërteta të universit”, tha NASA.

Për të kapur imazhe nga universi, NASA përdori teleskopin hapësinor James Webb dhe Observatorin me rreze X Chandra.

“Çdo imazh kombinohet me rrezet X Chandra, një formë drite me energji të lartë, me të dhëna infra të kuqe nga imazhet e Webb-it që janë të padukshme për syrin e lirë,” shpjegoi agjencia hapësinore.

NASA përfshiu gjithashtu të dhëna nga Teleskopi Hapësinor Hubble, i cili përdor dritën optike, teleskopin hapësinor Spitzer (infra të kuqe), si dhe XMM-Newton të Agjencisë Hapësinore Evropiane (rrezet X) dhe teleskopin e Observatorit Jugor Evropian (rrezet optike).

Këto imazhe të grumbullit yjor NGC 346, galaktikës spirale NGC 1672, mjegullnajës M16 dhe galaktikës spirale M74 janë disa nga shkrepjet më mbresëlënëse të NASA-s.

NGC 346

NGC 346 është një grumbull yjor në Renë e Vogël të Magelanit, rreth 200,000 vite dritë nga Toka. Imazhet e marra nga teleskopi hapësinor James Webb tregojnë kolona dhe harqe gazi dhe pluhuri që yjet dhe planetët përdorin si lëndë të parë në formimin e tyre. Reja e purpurt e parë është mbetjet e një shpërthimi supernova të një ylli masiv.

“Të dhënat e Chandra zbulojnë gjithashtu yje të rinj, të nxehtë dhe masivë që krijojnë erëra të forta nga sipërfaqja e tyre,” tha NASA.

NGC 1672

NGC 1672 është një galaktikë spirale e mbyllur me një shirit qendror yjesh dhe gazi. Krahët spirale të galaktikës fillojnë në skajet e shiritit.

“Në rajonet afër qendrës së tyre, krahët e galaktikave spirale janë kryesisht në një rrip të drejtë yjesh përgjatë qendrës që mbyll bërthamën, ndryshe nga spiralet e tjera që kanë krahë që përdredhin deri në thelbin e tyre,” shpjegoi NASA.

Të dhënat e Chandra zbulojnë objekte kompakte në galaktikën spirale, të tilla si yjet neutron dhe vrimat e zeza, si dhe mbetjet e yjeve të shpërthyer.

Messier 16 (Mjegullnaja e shqiponjës)

Messier 16, e njohur gjithashtu si Mjegullnaja e Shqiponjës, është një rajon i famshëm i qiellit i referuar shpesh si “Shtylla e Krijimit”. Imazhet e kapura nga Webb zbulojnë kolonat e errëta të gazit dhe pluhurit që mbulojnë pak yje të rinj ndërsa të tjerët po formohen. Të dhënat e Chandra duken si pika dhe tregojnë yje të rinj, të cilët lëshojnë sasi të bollshme rrezesh X.

Messier 74

Së fundi, Messier 74 është një tjetër galaktikë spirale rreth 32 milionë vite dritë larg që ne mund ta shohim nga Toka.

“Messier 74 njihet si një ‘galaktikë fantazmë’ sepse është relativisht e zbehtë dhe për këtë arsye e vështirë për t’u zbuluar me teleskopë të vegjël,” shpjegoi NASA.

Të dhënat e James Webb imazhojnë gazin dhe pluhurin në rrezet infra të kuqe, ndërsa të dhënat e Chandra tregojnë aktivitetin me energji të lartë të yjeve në gjatësitë e valëve të rrezeve X.