Natë pa gjumë në Gaza qendrore mes shpërthimeve

Mijëra palestinezë po vazhdojnë të largohen nga tmerri i bombave që bien pandërprerë, raporton Aljazeera.
Qendra e Gazës përjetoi një natë pa gjumë, me shpërthimet që dëgjoheshin nga bombardimet në Gaza City dhe me avionët luftarakë që fluturonin ulët mbi zonë.
Banorët po përdorin rrugën e vetme të autorizuar, rrugën al-Rashid, për t’u zhvendosur nga Gaza City drejt pjesës qendrore e jugore të Rripit. Ajo është mbipopulluar dhe njerëzit janë të rraskapitur, duke udhëtuar me ç’të munden – kamionë, qerre me kafshë ose edhe në këmbë.
Udhëtimi që më parë zgjaste 15-20 minuta me makinë, tani merr mesatarisht 5 deri në 7 orë. Të gjithë shpresojnë të mbërrijnë në destinacion para se të nisë vala e radhës e sulmeve ajrore. /mesazhi