NATO synon masa më të ashpra parandaluese “kundër kërcënimeve hibride të Rusisë”

NATO po eksploron një qasje më agresive për t’iu kundërvënë luftës hibride të Rusisë, duke përfshirë sulmet kibernetike, sabotimin dhe shkeljet e hapësirës ajrore, sipas oficerit më të lartë ushtarak të aleancës, transmeton Anadolu.
Admirali Giuseppe Cavo Dragone, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO-s, tha për “Financial Times” të hënën se aleanca po vlerëson mundësitë për të kaluar nga një qëndrim reaktiv në një qëndrim “më agresiv ose proaktiv”, veçanërisht në hapësirën kibernetike.
Ai sugjeroi që NATO mund të konsiderojë masa parandaluese si një formë veprimi mbrojtës, megjithëse kjo do të përfaqësonte një largim nga praktikat tradicionale të aleancës.
Misioni Baltic Sentry i NATO-s është cituar si një shembull i parandalimit efektiv, duke parandaluar incidente të mëtejshme të prerjes së kabllove nga anijet e lidhura me të ashtuquajturën flotë hije të Rusisë.
Megjithatë, kufizimet ligjore dhe juridiksionale theksohen si sfida kryesore, tha Dragone, i cili vuri në dukje se NATO përballet me më shumë kufizime sesa homologët e saj për shkak të konsideratave etike dhe ligjore.
Qeveritë evropiane po debatojnë për përgjigje më të forta ndërsa sulmet e dyshuara hibride ruse rriten në të gjithë kontinentin.
Dronët e lidhur me Rusinë thuhet se kanë shkelur hapësirën ajrore në Poloni dhe Rumani, ndërsa dronë të paidentifikuar kanë prishur aeroportet dhe bazat ushtarake në Evropën Perëndimore. Një linjë hekurudhore kyçe midis Varshavës dhe Kievit u sabotua, duke e shtyrë Poloninë të vendosë 10.000 trupa për të mbrojtur infrastrukturën kritike.
Disa anëtarë të NATO-s, përfshirë Danimarkën, Republikën Çeke dhe Mbretërinë e Bashkuar, tashmë kryejnë operacione kibernetike sulmuese, ndërsa të tjerë, si Gjermania dhe Rumania, po zgjerojnë fuqitë ligjore për të kapur dronë mbi zona të ndjeshme.