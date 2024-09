NATO: Urgjente që përgjegjësit për sulmin e Banjskës të dalin para drejtësisë, Serbia të ndihmojë në sigurimin e kësaj

Komandanti i KFOR-it, Gjeneral Majori Ozkan Ulutash, në përfundimin e mandatit të tij me një vizitë në Bruksel, konkretisht në selinë e NATO-s, informoi ambasadorët e të gjithë aleatëve të NATO-s dhe partnerëve që kontribuojnë në stabilitet rajonal.

Ulutash u takua me Zëvendës Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Ambasadorin Boris Ruge, ku gjatë takimeve u tha se pas një viti nga sulmet në Banjskë përgjegjësit e këtij sulmi duhet të sillen urgjent para drejtësisë.

“Një vit pas sulmeve në Zveçan dhe Banjskë, është urgjente të sillen përgjegjësit para drejtësisë dhe NATO shikon nga Serbia për të ndihmuar në sigurimin e përgjegjësisë së plotë, KFOR-i synon të sigurojë që sulme të tilla të mos përsëriten. Është e rëndësishme që të dyja palët të përmbahen nga veprimet e pakoordinuara të cilat mund të nxisin tensionet, të rrezikojnë sigurinë ose të rrezikojnë ushtarët e KFOR-it. NATO vazhdon të mbështesë Dialogun e lehtësuar nga BE-ja si kornizë për të arritur një zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme që respekton të drejtat e të gjitha komuniteteve,” thuhet në njoftimin e KFOR-it.

Ulutash ka shtuar se nën komandën e tij, KFOR-i ka pasur sukses në ruajtjen e paqes në mbarë Kosovën.

“Nën komandën time, KFOR-i ka ruajtur me sukses paqen dhe sigurinë në mbarë Kosovën, në përputhje me mandatin tonë të gjatë të OKB-së. Nëpërmjet një qëndrimi të dukshëm, fleksibël dhe të adaptueshëm, ne kemi parandaluar rreziqet për dhunë të përtërirë dhe kemi kontrolluar me shpejtësi situata që mund të çojnë në incidente ose përshkallëzim. Ne kemi përforcuar më tej misionin dhe kemi vazhduar rolin tonë si një forcë e paanshme, duke punuar me të gjitha komunitetet për të nxitur sigurinë dhe sigurinë, për të gjithë. Ne kemi vazhduar gjithashtu të ofrojmë mjedisin e sigurt të nevojshëm për përpjekjet diplomatike për të ecur përpara”, tha gjeneralmajor Ulutaş.