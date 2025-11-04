Ndërpritet trafiku ajror në Aeroportin e Brukselit pas vëzhgimit të një droni

Trafiku ajror në Aeroportin e Brukselit është ndërprerë në mbrëmje si një masë paraprake e sigurisë pas vëzhgimit të një droni, transmeton Anadolu.
Sipas mediave lokale, zëdhënësi i kontrollit të trafikut ajror, Kurt Verwilligen, tha se pak para orës 20:00 me kohën lokale pati një raport për një dron mbi territorin e aeroportit.
Menaxhmenti i aeroportit akoma nuk ka dhënë ndonjë informacion të mëtejshëm në lidhje me situatën.
Ndërkohë, qytetarët raportuan gjashtë dronë pranë bazës ajrore ushtarake Kleine-Brogel, ndërsa policia arriti të bëjë dy konfirmime vizuale të dronëve.
Belgjika kaloi nëpër vëzhgime të ngjashme të dronëve edhe të premten, të shtunën dhe të dielën.