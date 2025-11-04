Ndërpritet trafiku ajror në Aeroportin e Brukselit pas vëzhgimit të një droni

Trafiku ajror në Aeroportin e Brukselit është ndërprerë në mbrëmje si një masë paraprake e sigurisë pas vëzhgimit të një droni, transmeton Anadolu.

Sipas mediave lokale, zëdhënësi i kontrollit të trafikut ajror, Kurt Verwilligen, tha se pak para orës 20:00 me kohën lokale pati një raport për një dron mbi territorin e aeroportit.

Menaxhmenti i aeroportit akoma nuk ka dhënë ndonjë informacion të mëtejshëm në lidhje me situatën.

Ndërkohë, qytetarët raportuan gjashtë dronë pranë bazës ajrore ushtarake Kleine-Brogel, ndërsa policia arriti të bëjë dy konfirmime vizuale të dronëve.

Belgjika kaloi nëpër vëzhgime të ngjashme të dronëve edhe të premten, të shtunën dhe të dielën.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI