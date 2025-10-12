Ndihmat humanitare vijnë ngadalë në Gaza, qytetarët në pritje

Së paku 400 kamionë të shpallur nga Kryqi i Kuq Egjiptian, 100 të tjerë nga agjencitë e OKB-së dhe rreth 50 kamionë me karburant pritet të hyjnë në Gaza.
Procesi po ecën jashtëzakonisht ngadalë, pasi inspektimet izraelite po vonojnë konvojet në kufi. Kamionë bosh janë parë duke pritur në zonën qendrore të Gazës, aty ku pritet të hyjë ndihma.
Palestinezët kanë pritur muaj të tërë për furnizime humanitare. Shumica e popullsisë së Gazës varet plotësisht nga kjo ndihmë. Përveç ushqimit, qytetarët presin edhe tenda, strehimore të lëvizshme, panele diellore dhe pajisje mjekësore e ilaçe shumë të nevojshme – artikuj të pamundur për dy vitet e fundit.
Banorët thonë se kanë munguar edhe nevojat më bazike. Radha për ujë të pastër dhe ushqim shtrihet nëpër lagje, me njerëz që mbajnë tenxhere e enë duke shpresuar për furnizime.
Disa shenja të normalitetit po kthehen ngadalë: disa furra bukësh kanë hapur sërish, dhe tregjet e vogla po fillojnë të funksionojnë.
Megjithatë, ekonomia e Gazës mbetet shkatërruar; shumica e njerëzve kanë humbur kursimet, nuk kanë akses në llogari bankare dhe varen plotësisht nga ndihmat humanitare për të mbijetuar. /mesazhi