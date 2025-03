Ndryshimi i orës, të dielën akrepat shkojnë 60 minuta para

Gjatë natës, që përkon me të dielën e fundit të marsit, akrepat do të kthehen para 60 minuta. Ndërrimi i orës do të ndodhë më 30 mars në orën 2 të mëngjesit, kur të gjithë do të flemë 1 orë më pak.

Falë celularëve smartphone, ndërrimi i orës bëhet në mënyrë automatike.

Ndryshimi i orës në Evropë u vendos si ligj evropian në vitin 1981. Zhvendosja e akrepave në Evropën Perëndimore është vendosur në fillim të viteve ‘70-ta me shpjegimin se me këtë “zgjatet” dita, rritet produktiviteti, përmirësohet aftësimi i njerëzve dhe dita e punës bëhet më efikase.

Në vitin 2018 pati diskutime për mos ndryshimin e orës nga Parlamenti Evropian ku u la në dorën e qeverive të shteteve përkatëse që të vendosin se cilën orë do të mbajnë.