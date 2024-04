Në bashkëpunim me ushtrinë turke, FSK përfundon trajnim për ngritjen e kapaciteteve ushtarake

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka bërë të ditur se pjesëtarët e FSK-së në Regjimentin e Tretë të Këmbësorisë (R3K) kanë përfunduar me sukses trajnimin me Mortaja 81mm, të udhëhequr nga instruktorët e kontingjentit turk.

Maqedonci njoftoi se ky trajnim kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve ushtarake.

“Trajnimi i realizuar në bashkëpunim me Ushtrinë Turke kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve ushtarake në nivel të regjimentit dhe rritjen e ndërveprushmërisë me partnerët në fushën e mbështetjes me zjarr për këmbësori të lehtë”, ka shkruar ministri në Facebook.