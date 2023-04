Në burg u fokusova në pompa dhe leximin e Kuranit, në shtëpi do të fokusohem në pompa dhe leximin e Kuranit

“Kur isha në burg u fokusova në pompa dhe leximin e Kuranit. Kur të jem në shtëpi do të fokusohem në pompa dhe leximin e Kuranit.”

Fjalët e para të Andrew Tate për mediat pasi u lirua nga burgu në Rumani dje. #AndrewTate

“When I was in jail I focussed on push-ups and reading the Quran. When I am home I will focus on push-ups and reading the Quran.” @Cobratate

Andrew Tate’s first words to the media after being released from prison in Romania earlier today. #AndrewTate pic.twitter.com/DiUOQWsJeH

