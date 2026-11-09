Në cilat shtete është i ndaluar ose i kufizuar Starlinku i Elon Muskut?

Interneti satelitor, siç është Starlinku, mundëson qasje në rrjet edhe në vende ku nuk ka internet kabllor apo mobil. Megjithatë, shërbimi i kompanisë së Elon Muskut nuk është i disponueshëm në të gjitha shtetet e botës.
Ndër vendet që e kanë ndaluar ose nuk e lejojnë përdorimin e Starlinkut janë Rusia, Kina, Koreja e Veriut, Bjellorusia, Siria dhe Afganistani. Kufizime ose pengesa rregullatore ekzistojnë edhe në Iran, Afrikën e Jugut, Indi, Namibi, Angolë dhe Egjipt.
Arsyet e ndalimit ose kufizimit ndryshojnë nga një shtet në tjetrin. Kina nuk e ka miratuar përdorimin komercial të këtij shërbimi, ndërsa Rusia ndalon pajisjet e huaja satelitore. Në Korenë e Veriut, Starlinku nuk ka marrë leje nga autoritetet.
Në shtetet e tjera, pengesat mund të lidhen me ligjet vendore, monopolet shtetërore në sektorin e telekomunikacionit ose mungesën e lejeve rregullatore.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se përdorimi i Starlinkut është plotësisht i ndaluar kudo. Në disa raste, shërbimi mund të jetë i disponueshëm me autorizime të veçanta, për shembull në ujërat ndërkombëtare.
Meqenëse rregullat mund të ndryshojnë, para udhëtimit rekomandohet të kontrollohet harta zyrtare e mbulueshmërisë së Starlinkut.
Si funksionon Starlinku në vendet ku është i kufizuar?
Në raste të caktuara, përdoruesit përpiqen të kenë qasje në shërbim përmes paketave të roamingut. Kjo nënkupton blerjen dhe aktivizimin e pajisjeve dhe paketës përkatëse në një shtet ku Starlinku është i disponueshëm, përpara udhëtimit në një vend ku ka kufizime.
Megjithatë, kjo mundësi nuk funksionon në të gjitha rastet. Starlinku mund ta bllokojë plotësisht qasjen në disa shtete, përfshirë Kinën dhe Rusinë, pavarësisht se ku është blerë pajisja.
Sipas artikullit burimor, përdorimi i roamingut pa paketën prioritare jashtë shtetit ku është regjistruar shërbimi kufizohet në 30 ditë, ndërsa paketa prioritare mundëson edhe 60 ditë shtesë. Këto kushte varen nga paketa konkrete dhe rregullat e shërbimit.
Disponueshmëria e Starlinkut është veçanërisht e rëndësishme për gazetarët, fotografët, punonjësit humanitarë dhe personat e tjerë që punojnë në zona të largëta ose në rajone të prekura nga krizat.
Megjithatë, edhe lidhja satelitore nuk garanton qasje në internet në shtetet që e bllokojnë në mënyrë aktive këtë shërbim.