Ne dhe Batili (e kota)

Tregimi i Nemrudit përfundoi …. me mushkonjë

Tregimi i Faraonit përfundoi ….me ujë!!!

Tregimi i Hendekut përfundoi …. me erë të fuqishme.

Tregimi i Ataturkut përfundoi …me milingonë të kuqe.

Tregimi i Hitlerit përfundoi … me vetëvrasje.

Tregimi i Ebrehës përfundoi ….me gurë nga balta.

Tregimi i Karunit përfundoi….me shafitjen e tokës….

Allahu Fuqiplotë gjitha tregimet për batilin i ka përfunduar me gjëra të thjeshta. Për atë mos e preokupo veten se si do të përfundon batili, ngase nga natyra ai është i përkohshëm, por preokupoje veten me atë se çka je duke bërë për të mbrojtur hakun, ngase ai mbetet i përhershëm edhe pse zullumqarët e urrejnë.

Muhamed el-Arifi