Në Gaza, 1.501 palestinezë të vrarë që nga armëpushimi i tetorit 2025

Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se numri i palestinezëve të vrarë që nga armëpushimi i tetorit 2025 ka arritur në 1.501.
Sipas raportit të fundit të ministrisë, të publikuar të mërkurën, tre palestinezë kanë humbur jetën, dy prej të cilëve nga plagët e marra në sulmet e mëparshme izraelite.
Gjatë 24 orëve të fundit, 17 persona të tjerë janë plagosur, duke e çuar në 5.323 numrin e të plagosurve që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.
Raporti shton se gjatë së njëjtës periudhë janë nxjerrë nga rrënojat edhe afro 840 trupa të palestinezëve të vrarë. /mesazhi