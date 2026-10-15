Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Në Gaza, 1.501 palestinezë të vrarë që nga armëpushimi i tetorit 2025

Në Gaza, 1.501 palestinezë të vrarë që nga armëpushimi i tetorit 2025

Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se numri i palestinezëve të vrarë që nga armëpushimi i tetorit 2025 ka arritur në 1.501.

Sipas raportit të fundit të ministrisë, të publikuar të mërkurën, tre palestinezë kanë humbur jetën, dy prej të cilëve nga plagët e marra në sulmet e mëparshme izraelite.

Gjatë 24 orëve të fundit, 17 persona të tjerë janë plagosur, duke e çuar në 5.323 numrin e të plagosurve që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.

Raporti shton se gjatë së njëjtës periudhë janë nxjerrë nga rrënojat edhe afro 840 trupa të palestinezëve të vrarë. /mesazhi

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