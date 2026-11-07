Në mbështetje të studentëve, përkrahësit e opozitës marshojnë drejt Ministrisë së Arsimit

Pas qëndrimit për rreth një orë përpara Kryeministrisë, mbështetësit e Partisë Demokratike kanë nisur marshimin në drejtim të Ministrisë së Arsimit, ku pritet t’i bashkohen protestës studentore.
Studentët e kanë nisur protestën e tyre në orën 14:00, ndërsa demokratët kanë vendosur t’u bashkohen në shenjë solidariteti dhe mbështetjeje për kërkesat e tyre.
Gjatë marshimit drejt Ministrisë së Arsimit, protestuesit demokratë kanë brohoritur “Jemi me studentët”.
Ashtu si edhe studentët edhe protestuesit opozitarë kanë si kërkesë kryesore dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. /panorama