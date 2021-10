Sipas EXIT POLL-it të prezantuara në Klan Kosova Mytaher Haskuka është i pari me 37.91 përqind, ndërsa Shaqir Totaj i PDK-së me 35.30 përqind që do të shkojnë në balotazh.

E treta është LDK me 17.76% që pasohet nga AAK-ja me 4.14 përqind dhe NISMA e fundit me 3.60 përqind.