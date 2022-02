Në vitin 2024, Mobileye dhe partnerët e saj pritet të lansojnë autobusët vetëdrejtuese në SHBA

Njësia Mobileye e kompanisë Intel planifikon ndërtimin e autobusëve elektrike me partnerët e saj në Shtetet e Bashkuar në vitin 2024, në një përpjekje për të rritur sistemet e saj të automatizuara të drejtimit përtej taksive dhe automjeteve të shpërndarjes.

Sipas medieve të huaja, Mobileye, Benteler EV System dhe Beep do të lansojnë autobusët pa shoferë sipas kërkesës, që do të kenë nga 12 deri në 14 ulëse dhe do të jetë pa timon ose pedale.

Autobusët do të operohen “zona të përmbajtura gjeo-rrethore” ku kufijtë e shpejtësisë janë 35 milje në orë ose më pak, tha Hinrich Woebcken, anëtar i bordit këshillues për Beep, një ofrues i shërbimeve të lëvizshmërisë.

Ata presin që të kenë disa qindra automjete në rrugët e SHBA-së në vitin e parë të lansimit, me qëllim për të rritur numrin në mes të 10 mijë dhe 15 mijë globalisht.

Mobileye planifikon të lansojë robot-taksi në Izrael dhe Gjermani deri në fund të këtij viti dhe është në pritje të miratimit nga rregullatorët.