“Negociata të menjëhershme”, Trump përsërit thirrjen për blerjen e Grenlandës në Davos

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se Washingtoni duhet të hapë negociata për ta blerë Grenlandën, duke thënë se vetëm SHBA-ja ka kapacitetin për ta mbrojtur dhe zhvilluar këtë territor arktik me rëndësi strategjike, raporton Anadolu.
“Kam respekt të jashtëzakonshëm si për popullin e Grenlandës, ashtu edhe për popullin e Danimarkës, respekt të madh. Por, çdo aleat i NATO-s ka detyrimin të jetë në gjendje të mbrojë territorin e vet, dhe fakti është se asnjë shtet apo grup shtetesh nuk është në pozitë ta sigurojë Grenlandën, përveç SHBA-së”, tha Trump në Forumin Ekonomik Botëror (WEF) në Davos të Zvicrës.
Trump përsëriti se SHBA-ja ka nevojë për Grenlandën për sigurinë strategjike kombëtare.
“Janë vetëm Shtetet e Bashkuara që mund ta mbrojnë këtë masë gjigante toke, këtë copë gjigante akulli, ta zhvillojnë dhe ta përmirësojnë, duke e bërë atë të dobishme për Evropën, të sigurt për Evropën dhe të mirë edhe për ne”, tha ai.
Presidenti amerikan theksoi se këto konsiderata po e shtyjnë atë të kërkojë bisedime për një blerje të mundshme.
“Dhe kjo është arsyeja pse po kërkoj negociata të menjëhershme për të diskutuar edhe një herë blerjen e Grenlandës nga SHBA-ja”, shtoi Trump.
– “Nuk do të përdor forcë”
Trump tha se nuk do të përdorë forcë për të siguruar kontrollin e territorit autonom të Danimarkës. “Njerëzit menduan se do të përdorja forcë, por nuk kam nevojë të përdor forcë”, tha ai. “Nuk dua të përdor forcë. Nuk do të përdor forcë”, theksoi Trump.
Trump tha se SHBA-ja po kërkon titull dhe pronësi sepse “duhet ta kesh pronësinë për ta mbrojtur atë”.
“Nuk mund ta mbrosh me qira, së pari ligjërisht, nuk është e mbrojtshme në atë mënyrë, fare”, tha ai duke shtuar se SHBA-ja nuk dëshiron ta marrë territorin me qira.
Trump tha se territori arktik do të jetë qendror në çdo konflikt të ardhshëm dhe thelbësor për planifikimin e mbrojtjes nga raketat.
“Nëse ka luftë, shumë nga veprimet do të zhvillohen mbi atë copë akulli. Mendoni për këtë: Ato raketa do të fluturonin pikërisht mbi qendrën e asaj cope akulli”, deklaroi presidenti amerikan.
“Gjithçka që duam nga Danimarka për sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare dhe për t’i mbajtur larg armiqtë tanë shumë energjikë dhe të rrezikshëm është kjo tokë, mbi të cilën do të ndërtojmë ‘Kupolën e Artë’ më të madhe që është ndërtuar ndonjëherë”, shtoi ai.
Grenlanda ka tërhequr vëmendjen e Trumpit për shkak të pozitës së saj strategjike në Arktik, burimeve të gjera minerare dhe shqetësimeve të pretenduara për një prani në rritje ruse dhe kineze.
Danimarka dhe Grenlanda kanë refuzuar propozimet për shitjen e territorit, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.