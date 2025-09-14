Nëna e një pengu shpreson që Katari të mos i harrojë pas sulmit izraelit

Nëna e ushtarit izraelit të kapur në Gaza, Itai Hen, deklaroi për Radion e Ushtrisë se shpreson që Katari të mos i “braktisë” ata në përpjekjet për t’i dhënë fund luftës dhe për të kthyer pengjet, pas sulmit izraelit ndaj Dohas, i cili u dënua gjerësisht në botë.
Familjarët e pengjeve mbajtën një protestë dje në Izrael, duke akuzuar kryeministrin Netanyahu se ka sabotuar një marrëveshje për kthimin e të afërmve të tyre.
Ndërkohë, Ram Ben-Barak, deputet i partisë Yesh Atid dhe ish-nënkryetar i Mossad-it, tha se përveç faktit që atentati ndaj anëtarëve të Hamasit ishte “dështim në thelb”, ishte gjithashtu një gabim i rëndë të sulmohet një vend që “nuk hedh raketa ndaj nesh”. /mesazhi