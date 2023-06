Nënë e bir në Pejë ishin brenda kur uji ua përmbyti shtëpinë

Dy personat që mbetën të vdekur të shtunën mbrëma si pasojë e vërshimeve në Pejë, ishin brenda shtëpisë së tyre në momentin kritik, ka bërë të ditur për KOHËN, nënkryetari i Komunës së Pejës, Fatmir Asllani.

Siç ka mësuar KOHA, shtëpia e gruas dhe fëmijës tashmë të ndjerë, është në rrugën “Asllan qeshme”, afër jazit ku ka pasur shembje të dheut.

Asllani ka njoftuar se aktualisht po bëhet pastrimi i kanalit, i cili është mbushur me zhavorr dhe materiale inerte që i ka bartur uji.

Ai më tej ka thënë se janë diku rreth gjashtë vetura të cilat po ashtu janë bartur brenda në kanal, teksa po punohet për lirimin e tij për shkak të paralajmërimeve se do të ketë të reshura shiu.

“Momentalisht po merremi me pastrimin e kanalit. Është i mbushur me zhavorr, me materiale inerte, janë rreth pesë-gjashtë vetura që i ka gjuajtur brenda. Po mundohemi ta sanojmë problemin. Po paralajmërohet shi, andaj po punojmë në lirimin e kanalit”, ka thënë ai.

Edhe dy persona të tjerë kanë mbetur të lënduar si pasojë e këtyre vërshimeve. Drejtori i Shëndetësisë në Pejë, Petrit Loci, ka thënë për KOHËN se gjendja e tyre është stabile.

Për gjendjen e rëndë në Pejë, kryeministri Albin Kurti ka njoftuar se janë ngritur kapacitetet e Qeverisë me Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave që të ndihmohet në përballimin dhe tejkalimin e pasojave.

“Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla dhe Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, janë në komunikim me Komunën e Pejës për të koordinuar veprimet në ofrim të mbështetjes së nevojshme”, ka shkruar Kurti në Facebook.

Edhe presidentja Vjosa Osmani ka konsideruar se Komuna e Pejës duhet të përkrahet në mënyrë që të përballojë dhe të rikuperohet nga situata e krijuar.

Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, teksa kanë shprehur ngushëllime për vdekjen e gruas dhe të birit të saj pesëvjeçar, kanë kërkuar nga Qeveria që të ngrejë të gjitha kapacitetet në mënyrë që qytetarët e Pejës ta tejkalojnë sa më lehtë këtë situatë.