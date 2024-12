Nëntë arsye pse duhet të hani limon çdo ditë

Limoni është një nga llojet më të dobishme të frutave që mund ta përdorni në mënyra të ndryshme: nga shtimi i tij në çaj gjatë stinës së ftohtë, deri te ëmbëlsirat e shijshme dhe si shtesë në vaktet.

Ngrënia e limonëve është shumë e dobishme për shëndetin, dhe këto janë disa nga përfitimet më të zakonshme për të gjithë trupin që lidhen me shtimin e përditshëm të limonit në dietë.

Janë të pasur me vitaminë C: Limonët dihet se përmbajnë vitaminë C, një vitaminë e dobishme që forcon sistemin imunitar, ndihmon trupin të luftojë ftohjet dhe përmirëson shëndetin e lëkurës duke rritur prodhimin e kolagjenit, shkruan Health Shots.

Ndikim pozitiv në humbjen e peshës: Limonët janë të ulët në kalori dhe të pasura me fibra, veçanërisht pektinë, e cila mund të ndihmojë në zgjatjen e ndjenjës së ngopjes dhe zvogëlimin e dëshirave të përgjithshme për ushqim, duke i bërë ata të shkëlqyer për humbje peshe.

Ato përmirësojnë tretjen: Pirja e ujit të ngrohtë me limon gjëja e parë në mëngjes mund të ndihmojë në fillimin e punës së sistemit tretës. Limoni stimulon prodhimin e biliare, e cila ndihmon në zbërthimin e ushqimit dhe përmirësimin e përthithjes së lëndëve ushqyese.

Mbështet shëndetin e zemrës: Vitamina C, fibrat dhe përbërësit e bimëve në limon janë të njohur nga shumë për të ulur presionin e gjakut dhe kolesterolin, duke ndihmuar në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Dhe limoni është i pasur me të gjitha këto lëndë ushqyese.

Parandalon gurët në veshka: Acidi citrik në këtë frut mund të parandalojë rritjen e gurëve në veshka duke rritur volumin e urinës dhe duke ndihmuar në largimin e mineraleve që mund të shkaktojnë formimin e gurëve.

Përmirëson shëndetin e lëkurës: Antioksidantët në limon ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira, të cilat dihet se shkaktojnë plakjen e lëkurës. Vitamina C ndihmon në reduktimin e linjave të imta dhe rrudhave dhe ndriçon tonin e lëkurës tuaj.

Zvogëlon inflamacionin: Limonët kanë veti anti-inflamatore, të cilat mund të ndihmojnë në reduktimin e ënjtjes dhe dhimbjes në kushte kronike si artriti. Ato janë gjithashtu të mira për të mbështetur shëndetin e përgjithshëm të kyçeve.

Freskon frymëmarrjen: Limonët kanë veti antibakteriale që mund të ndihmojnë në vrasjen e baktereve në gojë, duke reduktuar erën e keqe të gojës. Megjithatë, sigurohuni që të shpëlani dhëmbët me ujë më pas për të mbrojtur dhëmbët nga aciditeti, shkruan Health Shots.

Përmirëson përthithjen e hekurit: Limonët përmbajnë acid citrik dhe vitaminë C, të cilat dihet se përmirësojnë përthithjen e hekurit nga ushqimet bimore. Kjo mund të ndihmojë në parandalimin e rrezikut të anemisë ose mungesës së hekurit.