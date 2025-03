Nëntë mënyra për të përmirësuar metabolizimin tuaj, ja çfarë duhet të bëni

Kur themi fjalën metabolizëm, nënkuptojmë proceset biologjike që ndodhin në trupin tonë për të kthyer ushqimin që konsumojmë në energji të përdorshme për funksionet e trupit. Faktorët që mund të ndikojnë në metabolizmin ndryshojnë, si gjinia, mosha dhe gjenet. Ka edhe sëmundje që e prekin si hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi.

Duke supozuar se nuk keni një problem si ai i përmendur më lart ose ndonjë problem tjetër të diagnostikuar që bllokon metabolizmin tuaj, ka mënyra natyrale për ta rritur atë në mënyrë që të bëjë një punë më të mirë.

Dhe këtu janë 9 prej tyre:

Forconi masën tuaj muskulare

Sa më shumë masë muskulore të kemi, aq më shumë kalori djegim, edhe gjatë momenteve të pasivitetit. Kjo rritje arrihet kryesisht nëpërmjet ushtrimeve, dhe në veçanti nëpërmjet kombinimit të ushtrimeve aerobike dhe rezistente, siç janë peshat.

Merruni me trajnimin HIIT

Ushtrimet e stërvitjes me interval me intensitet të lartë duket të jenë më efektive në më pak kohë pasi ushtrimet intensive alternohen me ushtrime më të buta me qëllim rritjen e ritmit të zemrës, gjë që nxit metabolizmin. Një parakusht, sigurisht, është që të keni miratimin e mjekut dhe trajnerit tuaj.

Mos harroni ujin

Uji është një aleat thelbësor për një metabolizëm të mirë. Konsumimi i tij në sasi të mjaftueshme gjatë gjithë ditës ju ndihmon të digjni më shumë kalori. Pini një gotë ujë para çdo vakti dhe preferoni ushqime të lehta si frutat dhe perimet që përmbajnë sasi të mjaftueshme uji.

Shtoni pak erëza në dietën tuaj

Konsumimi i pak specit djegës çdo ditë ndihmon me djegiet, përveçse forcon sistemin tuaj imunitar. Nëse stomaku juaj nuk e ka problem, pak boukovë mbi mish ose sallatë është e duhura.

Rritni proteinat në pjatën tuaj

Trupi ka nevojë për më shumë energji për të tretur proteinat sesa karbohidratet. Kjo do të thotë se metabolizmi juaj rritet. Pra, mos hezitoni të shtoni pak më shumë proteina në pjatën tuaj duke hequr karbohidratet, duke shtuar një vezë, pak kos me pak yndyrë, tofu ose gjelin e detit.

Pini një kafe të thjeshtë.

Pa qumësht, pa sheqer, kafeina në një sasi të caktuar ju bën të ndiheni më pak të lodhur dhe të keni qëndrueshmëri më të madhe gjatë stërvitjes pasi sjell një hiperstimulim që ju detyron të ngriheni nga karrigia.

Snacks kanë rëndësi.

Të hash tre vakte të mëdha në ditë nuk e ndihmon metabolizmin të marrë energji në doza të vogla dhe të rregullta në mënyrë që të funksionojë vazhdimisht. Mos i shmangni numrat dhjetorë, thjesht kini kujdes se çfarë hani. Arrat, djathi me pak yndyrë, frutat dhe kosi janë disa zgjedhje të mençura.

I pasur me katekina, tonik dhe të dobët, mund të rrisë djegien e kalorive me 17% kur ushtroheni dhe keni pirë 2 deri në 4 filxhanë çaj jeshil.