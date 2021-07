Nëse doni të bini nga pesha, mos e hani drekën në këtë orë

Aq sa ka rëndësi ajo çfarë hamë, aq ka rëndësi edhe regjimi që ndjekim gjatë ditës për t’u ushqyer. Kushdo që ndjek një dietë, duhet të dijë se sidomos për drekë duhet ngrënë në një kohë të caktuar, në mënyrë që të zvogëlojmë peshën me sukses.

A e dini se cila është koha më e keqe për drekë, në qoftë se dëshironi të humbni peshë?

Studimi spanjoll i kryer në 1200 të anketuar me mbipeshë ka treguar se konsumimi shumë vonë i drekës, pikërisht pas orës 15.00, çon në humbje më të vogël të peshës. Studimi shqyrtoi një proteinë të veçantë, thelbësore për lëvizje dhe djegie të kalorive në të gjithë trupin.

Njerëzit me një variant të veçantë të kësaj proteine humbën më pak kilogramë, kur hëngrën drekë pas orës 15.00, në krahasim me njerëzit që kanë ngrënë drekë para orës 15.00.

Pse dreka mund të stimulojë humbjen e peshës?

Shkencëtarët shpjegojnë se ritmi cirkadian si dhe ndjenja e përgjumjes në trupin tonë udhëheq edhe ndjenjën e urisë.

Metabolizmi është mekanizëm individual, ndërsa koha e konsumit të ushqimit në raport me ritmin cirkadian mund të ndikojë në humbjen e peshës. Ritmi cirkadian, po ashtu kontrollon sekretimin e insulinës në trup. Nëse hani në një kohë kur trupi është më pak i ndjeshëm ndaj insulinës, yndyrat do të hiqen më vështirë nga trupi dhe më vështirë do të humbni peshë.

Ndërsa koha e drekës mund të ndikojnë në linjat tuaja, studiuesit nuk gjetën asnjë ndryshim në humbje peshe, kur studiuan mëngjesin dhe darkën. Arsyeja për këtë mund të jetë fakti se studimi është kryer në Spanjë, ku njerëzit pothuajse gjysmën e kalorive ditore e marrin në drekë.