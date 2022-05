Nëse hani mëngjes brenda orës kur jeni zgjuar, do të keni tri përfitime të mëdha

Megjithatë, përfitimet e mëngjesit gjatë orës së parë të zgjimit janë shumë të mëdha sipas studimeve të shumta. Hani mëngjes çdo ditë në orën e parë pas zgjimit dhe do të jeni më produktivë dhe të lumtur çdo ditë.

Do të rregulloni nivelet e sheqerit dhe do të stimuloni metabolizmin

Nëse dëshironi të humbni peshë, mëngjesi sapo jeni zgjuar rregullon nivelin e insulinës dhe sheqerit në gjak. Kur nivelet janë të rregulluara, trupi ka burimet e energjisë që ju nevojiten gjatë gjithë ditës. Kështu, ju i jepni metabolizmit një fillim të mbarë për të filluar termogjenezën, procesin metabolik të tretjes.

Hani ushqime më të shëndetshme gjatë gjithë ditës

Nëse nuk hani brenda një ore pas zgjimit, do të hani ushqime me pak lëndë ushqyese ose me kalori të lartë për shkak të urisë. Përfitimi që merrni nëse hani mëngjes gjatë orës së parë pas zgjimit është se e zgjidhni ushqimin në mënyrë më të ndjeshme gjatë ditës.

Do të jeni në humor më të mirë

Disa kërkime tregojnë se ju përmirësoni menjëherë disponimin sepse e keni ushqyer trurin pasi zgjoheni. Dhe kjo çon në përmirësimin e aftësive njohëse.