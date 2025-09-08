Një thënie e mrekullueshme dhe shumë e vërtetë nga njëri prej shkrimtarëve më të medhenjë gjerman të të gjitha kohërave, Johann Wolfgang Goethe:
“Nëse Islam do të thotë nënshtrim ndaj Zotit, atëherë ne të gjithë jetojmë dhe vdesim në Islam.”
Qasja e Goethe-s ndaj Islamit nuk kufizohej vetëm në admirimin intelektual; ajo kishte edhe një dimension shpirtëror. Ai u ndikua nga tradita sufiste brenda Islamit, e cila thekson mistikën dhe përvojën e drejtpërdrejtë me hyjnoren. Temat e dashurisë, unitetit dhe kërkimit të së vërtetës në poezinë sufiste u përputhën thellë me ndjeshmëritë shpirtërore të vetë Goethe-s. Ky ndikim është më i dukshëm në veprat e tij të mëvonshme, ku ai shpesh eksploroi tema të dashurisë hyjnore dhe përpjekjes njerëzore.
Goethe bleu dorëshkrime origjinale arabe të Rumiut, Hafezit, Saadiut, Attarit, tefsire të Kuranit, lutje (du’a), një fjalor arabisht–turqisht, si dhe shumë botime të tjera të lidhura me Islamin dhe traditën sufiste.