Nëse keni këto shenja bëni kujdes, zemra juaj nuk është mirë

Studimet tregojnë se vetëm në SHBA vdesin çdo vit 610 mijë njerëz për shkak të problemeve me zemrën. Një pjesë e konsiderueshme e tyre rezulton se nuk i ka kushtuar rëndësi shenjave problematike duke e lënë sëmundjen të avancojë.

Në vazhdim keni disa shenja që lidhen drejtpërsëdrejti me zemrën:

Në përgjithësi meshkujt ndjejnë dhimbje në krahun e majtë, ndërsa femrat te të dy. Disa gra shprehen se përpara atakut kanë ndjerë një dhimbje të tmerrshme edhe në bërryl.

Përpos të tjerave kolla është e lidhur edhe me sëmundjet kardiovaskulare. Mundet po ashtu të keni probleme me frymëmarrjen si dhe kollitje me gjak.