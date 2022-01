Nesër do të nis gjysmëvjetori i dytë shkollor në të gjitha shkollat në Kosovë.

Nga ministria e Arsimit kanë bërë me dije se mësimi do të nis nesër sipas planifikimeve.

Nga MAShT nuk kanë bërë me dije nëse rritja e rasteve me COVID-19 ditëve të fundit do të ketë ndikim në procesin mësimor.