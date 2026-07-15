Nestle “vonoi” njoftimin për formulën e kontaminuar për foshnje

Gjiganti zviceran i ushqimeve Nestle vonoi njoftimin e autoriteteve evropiane për formulën e kontaminuar për foshnje, e cila mbeti në raftet e dyqaneve dhe në shtëpitë e konsumatorëve përpara se të niste një tërheqje globale, transmeton Anadolu.
Hetimi nga Radio France, transmetuesi zviceran RTS dhe transmetuesi belg RTBF zbuloi se Nestle ka zbuluar toksinën cereulide në formulën për foshnje në fund të nëntorit të vitit 2025, por nuk nisi një tërheqje globale deri më 5 janar.
Sipas raportit, Nestle ndaloi prodhimin e formulës për foshnje në fabrikën e saj në Boue, në veri të Francës, më 26 dhjetor, pasi konfirmoi praninë e vajit ARA shumë të kontaminuar në produkte, ndërsa 838.000 kuti u bllokuan në objektet e prodhimit.
Megjithatë, produktet që ishin shpërndarë tashmë vazhduan të qëndronin në treg pa një tërheqje zyrtare apo njoftim të menjëhershëm për autoritetet evropiane.
Çështja iu referua gjykatave franceze për shkak të vonesës në njoftim, ndërsa Prokuroria Publike në Laon ia transferoi rastin Parisit më 16 mars.
Hetimi gjithashtu zbuloi se produktet e kontaminuara të kompanisë Nestle u hoqën në mënyrë diskrete nga raftet në Austri dhe Gjermani gjatë dhjetorit, pa një tërheqje publike apo paralajmërim të drejtpërdrejtë për familjet.
Komisioni Evropian tha se një “tërheqje e heshtur” nuk ka bazë në ligjin e BE-së dhe se publiku duhet të informohet “sapo një produkt që mund të jetë i pasigurt të ketë gjasa të ketë arritur te konsumatori”.
Nestle mohoi “fuqishëm” se ka tregtuar qumësht të kontaminuar apo se ka kryer tërheqje të fshehta, duke theksuar se ka ndjekur një “procedurë të rreptë” dhe ka “vepruar me transparencë të plotë”.
Më 30 janar, pesë hetime penale u hapën në Francë pas rasteve të vdekjeve ose shtrimeve në spital të foshnjave.