Tragjedi në Mesdhe, përmbyset varka me emigrantë në brigjet e Libisë! Dyshohet për 50 të mbytur

Të paktën 50 migrantë, përfshirë gra dhe fëmijë, dyshohet se janë humbur në det, ndërsa 10 mbijetuan, pasi varka e tyre prej druri u përmbys të martën në Detin Mesdhe pranë bregut lindor të Libisë, thanë dy burime sigurie.
Të mbijetuarit u shpëtuan pranë ishullit El-Bardaa, rreth 70 km në perëndim të Tobrukut, i cili është afër kufirit me Egjiptin.
Libia është bërë një rrugë tranziti për emigrantët që ikin nga konflikti dhe varfëria drejt Evropës nëpërmjet rrugëve të rrezikshme nëpër shkretëtirë dhe mbi Mesdhe që nga rrëzimi i Muamar Gadafit në një kryengritje të mbështetur nga NATO në vitin 2011.
Burimet e sigurisë thanë se varka mbante rreth 60 emigrantë. Sipas të mbijetuarve, varka u nis herët në mëngjes. Burimet thanë se emigrantët janë nga vende të ndryshme nën-Sahariane.
Më vete, ekipet e shpëtimit në Tobruk nxorën katër trupa emigrantësh të hënën dhe shpëtuan 24 të tjerë pasi varka e tyre u gjet e zhytur në ujërat libiane për dy javë, sipas burimeve të sigurisë.
“Varka mbante 28 emigrantë të cilët përballeshin me kushte jashtëzakonisht të vështira humanitare në bordin e një varke të rrënuar ku katër prej tyre vdiqën për shkak të kësaj”, tha një nga burimet.
“Të mbijetuarit u dërguan në një spital lokal për trajtim mjekësor”, tha burimi.
Në qershor, autoritetet në Tobruk gjetën rreth 26 trupa emigrantësh kur varka e tyre u përmbys pranë qytetit.