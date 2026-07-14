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Drita eliminohet nga Liga e Kampionëve

Kampionia e Kosovës, Drita, është eliminuar që në raundin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve.

Të martën në mbrëmje, Drita u mposht 2:3 në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë nga kampioni i Lituanisë, Kauno Zhalgiris.

Zhalgirisi shënoi gol në minutat e fundit nga penalltia për ta siguruar fitoren dhe kalimin në raundin tjetër të Championsit. Ndeshja e parë, luajtur javën e shkuar në Lituani përfundoi baras 1:1.

Pas eliminimit nga Championsi, Drita garat evropiane do ti vazhdojë në raundet kualifikuese të Ligës së Evropës.

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