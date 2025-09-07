Netanyahu: 100 mijë palestinezë janë larguar nga Gaza City

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se rreth 100 mijë palestinezë janë larguar nga Gaza City, sipas mediave izraelite, ndërsa ushtria vazhdon operacionet për të marrë kontrollin e qytetit.
Ai tha se ushtria po “eliminon infrastrukturën terroriste dhe kullat e larta të përdorura nga terroristët”.
Megjithatë, Izraeli nuk ka ofruar prova për pretendimet se Hamasi po përdor ndërtesat banesore për qëllime ushtarake. Sulmet izraelite ndaj këtyre ndërtesave kanë zhvendosur mijëra njerëz që nga fillimi i fushatës së fundit. /mesazhi