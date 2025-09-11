Netanyahu diskuton planin për dëbimin e palestinezëve nga Gaza

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po zhvillon një takim të nivelit të lartë me zyrtarë të qeverisë për atë që e quan “migrim vullnetar të palestinezëve nga Gaza”, një plan i cili nga shumë vende dhe organizata është dënuar si spastrim etnik.
Mediat izraelite raportojnë, duke cituar burime anonime, se planet mund të nisin që muajin e ardhshëm me synimin për të larguar sa më shumë palestinezë të jetë e mundur, pa dhënë garanci se ata do të mund të kthehen në Gaza.
Qeveria aktuale izraelite prej kohësh ka bërë thirrje për dëbimin e palestinezëve, ri-okupimin e Gazës dhe rindërtimin e vendbanimeve të paligjshme në territorin palestinez. /mesazhi