Netanyahu në OKB: “Nuk kemi mbaruar ende”

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, në fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, deklaroi se Izraeli do të vazhdojë luftën kundër Hamasit në Gaza. “Nuk kemi mbaruar ende,” tha ai.
Netanyahu listoi sulmet dhe vrasjet e kryera nga Izraeli në dy vitet e fundit kundër udhëheqësve të Hezbollahut, Houthive në Jemen, drejtuesve të Hamasit dhe shkencëtarëve iranianë, duke thënë se ka “riformësuar Lindjen e Mesme”.
Ai iu drejtua edhe pengjeve në Gaza, duke premtuar se Izraeli “nuk do të pushojë derisa t’i sjellë të gjithë në shtëpi”.
Netanyahu lavdëroi bashkëpunimin me SHBA-në kundër Iranit gjatë një lufte 12-ditore në qershor, që la mijëra të vrarë e të plagosur, përfshirë civilë.
Ai hodhi poshtë akuzat e OKB-së për gjenocid dhe mohoi se Izraeli po shkakton uri në Gaza. Po ashtu, kritikoi njohjen e shtetit palestinez nga disa vende, përfshirë Francën dhe Britaninë e Madhe, duke e quajtur atë “mesazh të qartë se vrasja e hebrenjve shpërblehet”. /mesazhi