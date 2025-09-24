Netanyahu: Nuk do të ketë shtet palestinez

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka përsëritur se “një shtet palestinez nuk do të themelohet”, ndërsa në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së disa vende po njohin shtetësinë palestineze.
Në një deklaratë nga zyra e tij thuhet se “dorëzimi i turpshëm i disa liderëve ndaj terrorizmit palestinez nuk e detyron Izraelin në asnjë mënyrë”.
Netanyahu paralajmëroi gjithashtu se çdo sulm ndaj qyteteve izraelite do të marrë “një goditje të dhimbshme ndaj regjimit Houthi”, disa orë pasi një sulm me dron i grupit jemenas goditi qytetin jugor të Eilat-it.
Ai tha se i ka kërkuar ushtrisë të shqyrtojë mënyrat e përgjigjes ndaj kërcënimeve ajrore.