Netanyahu: Nuk mund të ketë shtet palestinez

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe anëtarët e qeverisë së tij theksuan kundërshtimin e tyre ndaj një shteti palestinez përpara një votimi në Këshillin e Sigurimit të OKB-së të hënën mbi një rezolutë që mbështet një plan paqeje në Gaza të mbështetur nga SHBA-të.
Projekt-rezoluta do të ndiqte marrëveshjen e armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit të ndërmjetësuar nga presidenti i SHBA-së Donald Trump, duke dhënë bekimin e këshillit për një administratë kalimtare dhe një forcë të përkohshme ndërkombëtare sigurie në territorin e shkatërruar.
Ndryshe nga draftet e mëparshme, versioni i fundit i rezolutës përmend një shtet të mundshëm palestinez në të ardhmen, të cilin qeveria izraelite e kundërshton me forcë.
“Kundërshtimi ynë ndaj një shteti palestinez në çdo territor nuk ka ndryshuar”, ka thënë Netanyahu në një mbledhje të kabinetit të dielën.
Netanyahu ka përjashtuar prej kohësh pavarësinë palestineze, duke pohuar se krijimi i një shteti palestinez do ta shpërblente Hamasin dhe përfundimisht do të çonte në një shtet edhe më të madh të drejtuar nga Hamasi në kufijtë e Izraelit.
Kryeministri izraelit hyri në takim pasi u përball me kritika nga anëtarët e koalicionit, përfshirë ministrin e Financave të ekstremit të djathtë Bezalel Smotrich, i cili e kishte akuzuar atë se nuk i është përgjigjur një vale të fundit të njohjes së shtetësisë palestineze nga vendet perëndimore.